Автобус с военнослужащими перевернулся в Турции
Автобус с военнослужащими перевернулся в Турции, есть погибшие. Об этом 30 апреля сообщил телеканал TRT Haber.
По его данным, ДТП произошло в городе Балверен на участке трассы Ширнак – Улудере.
В аварии погибли как минимум двое военнослужащих, еще четверо пострадали. В район ДТП выехало большое количество машин скорой помощи, на место прибыл мэр Ширнака.
Минобороны Турции обратилось с соболезнованиями к семьям погибших и выразило надежду на скорейшее выздоровление пострадавших.
Причины произошедшего и виновник устанавливаются.
В феврале пассажирский автобус перевернулся в турецкой провинции Афьонкарахисар. Тогда погибли восемь человек, 36 получили ранения.