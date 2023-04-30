Пенсионер отравился угарным газом при пожаре в Москве
Пожилой москвич 30 апреля пострадал при пожаре на западе столицы. По данным «Известий», возгорание произошло в квартире на Кременчугской улице.
При пожаре пострадал мужчина 1939 года рождения. Он госпитализирован с отравлением угарным газом.
Возгорание возникло на последнем этаже пятиэтажного многоквартирного дома. На опубликованных кадрах видно, что огонь вырывался из окна одной из комнат квартиры.
По данным столичного главка МЧС, площадь возгорания составила 2 кв. м.
Ранее, 23 апреля, в Москве при пожаре в квартире в Дмитровском районе города погиб мужчина. Огонь охватил квартиру на седьмом этаже 12-этажного дома на Ангарской улице.