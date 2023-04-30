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ВС РФ уничтожили до 200 т украинских боеприпасов в районе Краматорска в ДНР

Минобороны: ВС РФ ударом по эшелону на ж/д станции в районе Краматорска уничтожили до 200 т боеприпасов ВСУ
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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В результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе Краматорска в Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожено до 200 т боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено до 200 т боеприпасов ВСУ», — сказал он.

Кроме того, российские силы поразили командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Белогоровки в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Конашенков также рассказал о ликвидации радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 в районе Понятовки Херсонской области.

В оборонном ведомстве добавили, что российские военные за сутки поразили 82 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и технику в 115 районах.

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Накануне, 29 апреля, начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что артиллерийские подразделения уничтожили три склада боеприпасов и совершили огневые налеты по пунктам временной дислокации двух бригад ВСУ в районе Очеретино и Дзержинска. Также по его словам, ракетчики Южного военного округа (ЮВО) ликвидировали две позиции радиолокационных станций противника в районе населенного пункта Камышеваха.

В тот же день начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что экипажи бомбардировочной авиации поразили шесть опорных пунктов украинских войск на краснолиманском направлении. Отмечается, что артиллерия нанесла огневое поражение по около 100 различным целям. Также военнослужащими РФ в ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 артиллерийских позиций украинских боевиков.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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