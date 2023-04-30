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Матвиенко рассказала о своем недовольстве работой ряда руководителей

Матвиенко заявила, что ее раздражают «прекрасные» отчеты ряда руководителей
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Фото: пресс-служба Совета Федерации
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что ее раздражают отчеты ряда руководителей, в которых всё прекрасно, хотя на практике это не так. Об этом она рассказала 30 апреля в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва.Кремль.Путин» на канале «Россия-1».

«Меня раздражают отчеты, которые вошли уже в привычку целого ряда руководителей <...> Всё хорошо, прекрасная маркиза. Всё замечательно. Всё у нас по плану». Только план неважный иногда», — сказала она.

Спикер отметила, что сегодня так работать нельзя.

Ранее, в ходе Совета законодателей 28 апреля, Матвиенко призвала отказаться от «гламурных отчетов» и прямо говорить о том, что нужно сделать, а министрам — лично знакомиться с ситуацией на местах.

Спикер также обратила внимание на бюрократические проволочки с документами на инвалидность для участников спецоперации по защите Донбасса и предложила главе Минтруда РФ Антону Котякову заняться этим вопросом.

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28 апреля президент России Владимир Путин в ходе своего выступления перед Советом законодателей при Федеральном собрании РФ назвал рост благосостояния народа приоритетной задачей российского правительства. Он также указал на рост реальных доходов россиян.

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