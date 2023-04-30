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Генерал Кузьменков назначен замминистра Минобороны РФ по МТО

Минобороны РФ: замминистра обороны по материально-техническому обеспечению назначен генерал Кузьменков
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Заместителем обороны России по материально-техническому обеспечению назначен генерал Алексей Кузьменков. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщили в Минобороны РФ.

«На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-полковник Алексей Кузьменков», — отметили в ведомстве.

Он окончил Вольское высшее военное училище тыла в 1992 году и по 2019 год проходил военную службу на различных должностях в органах материально-технического обеспечения армии РФ. С 2014 по 2018 год возглавлял штаб МТО Вооруженных Сил (ВС) Российской Федерации.

С 2018 по 2019 год Кузьменков служил заместителем командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению.

С 2019 года занимал должность заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ.

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