Генерал Кузьменков назначен замминистра Минобороны РФ по МТО
Заместителем обороны России по материально-техническому обеспечению назначен генерал Алексей Кузьменков. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщили в Минобороны РФ.
«На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-полковник Алексей Кузьменков», — отметили в ведомстве.
Он окончил Вольское высшее военное училище тыла в 1992 году и по 2019 год проходил военную службу на различных должностях в органах материально-технического обеспечения армии РФ. С 2014 по 2018 год возглавлял штаб МТО Вооруженных Сил (ВС) Российской Федерации.
С 2018 по 2019 год Кузьменков служил заместителем командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению.
С 2019 года занимал должность заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ.