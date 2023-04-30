Число погибших при обстреле ВСУ села Суземки выросло до четырех

Число погибших в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Суземка в Брянской области увеличилось до четырех человек. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В настоящее время под завалами обнаружены и извлечены еще двое мирных жителей. К сожалению, оба они погибли. Всего на данный момент от действий украинских националистов пострадали двое граждан, они доставлены в больницу и находятся под присмотром медиков. Погибли четверо мирных жителей», — написал он в Telegram-канале.

Богомаз отметил, что в работах по разбору завалов разрушенного дома задействованы все оперативные службы.



В Суземке введен режим ЧС. В местах, где уже завершили оперативные мероприятия, комиссия начала оценивать ущерб, добавил губернатор.

Ранее в этот день сообщалось о двух погибших мирных жителях. Богомаз также сообщал об одном пострадавшем.

30 апреля украинские боевики дважды нанесли удар по Суземке.

В результате первого обстрела один жилой дом разрушен полностью, еще два дома имеют частичные разрушения. Во время второго обстрела сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО) и сбила несколько снарядов.

ВСУ предпринимают попытки атаковать приграничные территории РФ на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.