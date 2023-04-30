Международная федерация каноэ допустила россиян к соревнованиям

Правление Международной федерации каноэ (ICF) разрешило российским спортсменам участвовать в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Об этом 30 апреля сообщил сайт федерации.

«Решение было принято после обширных консультаций с международным сообществом гребцов на каноэ и рассмотрения опасений, высказанных организаторами мероприятия», — подчеркнули в ICF.

Федерация создаст независимую комиссию для рассмотрения заявок от россиян, желающих участвовать в первенствах в качестве нейтральных спортсменов. Эта же комиссия установит правила, необходимые для рассмотрения соответствия спортсмена требованиям.

Правление федерации сохранило запрет на участие всех российских официальных лиц на соревнованиях в гребле на каноэ. Официальным лицам не будет разрешено присутствовать на мероприятиях ICF.

Накануне Международная федерация дзюдо допустила россиян к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. В федерации отметили, что чемпионат мира по дзюдо в Дохе-2023 пройдет с 7 по 14 мая и это решение дает возможность участия в первенстве всех дзюдоистов.

Ранее, 20 апреля, Международный союз современного пятиборья (UIPM) поддержал возвращение российских спортсменов на соревнования.

В конце марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, в качестве нейтральных атлетов. Предлагается отказывать в участии спортсменам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ.

До этого МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Рекомендация поступила после начала проведения Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.