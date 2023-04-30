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Кириенко посетил Запорожскую АЭС

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Фото: ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY
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Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС, где оценил общую ситуацию в районе станции и ознакомился с мерами по ее защите. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщила пресс-служба администрации Энергодара.

«Также Кириенко осмотрел в Энергодаре объекты социальной инфраструктуры, обсудил с руководством города вопросы развития образования и детско-юношеского спорта»,говорится в сообщении.

Политик, в частности, посетил первый «атомкласс», который открылся в рамках проекта «Школа Росатома» в середине апреля, и побывал в сильнейшей в регионе Школе бокса, воспитанники которой неоднократно становились победителями международных чемпионатов.

Ранее, 21 апреля, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность ситуацией в районе ЗАЭС из-за обстрелов, которые эксперты агентства фиксировали почти ежедневно. В тот же день сообщалось, что российские военнослужащие, защищающие Запорожскую АЭС, уничтожили более 70 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью антидроновых ружей.

До этого в апреле постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что шансы достичь договоренности по обеспечению безопасности ЗАЭС есть, но они невелики.

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Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.

Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября 2022 года. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.

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