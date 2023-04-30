Украинская армия не уничтожила созданные еще в 1960-х годах склады с вооружением и боеприпасами в соляных шахтах в селе Парасковиевка под Соледаром. Хранилище оружие в соляных пещерах, об этом 30 апреля рассказали сотрудники ЧВК «Вагнер».

После начала конфликта в Донбассе украинские военнослужащие вывозили запасы из хранилищ, а после появилась информация, что оружейные склады были подорваны.

Один из сотрудников ЧВК «Вагнер» рассказал «РИА Новости», то оружие времен СССР «вывозили не торопясь», после чего склады были заминированы.

«Заминировали зажигательными бомбами, то есть в случае взрыва, как у них было запланировано, тут уже всё сгорело и ничего бы не осталось», — рассказал военнослужащий.

Однако в хранилище до сих пор тысячи ящиков с оружием.

«На складах, например, находится 292 тыс. ящиков с ППШ, в каждом ящике по 10 штук. Представляете, какие объемы, это помимо другого вооружения», — сказал он.

Разминировать шахты стали после освобождения Соледара. При минировании украинские военнослужащие ошиблись, добавил боец.

«У них шахта сама взорвалась вверху, а на складах оборвало цепь, поэтому не сработало. Подключали быстро и думали, что взорвется это спокойно, но допустили какую-то ошибку», — пояснил он.

При этом в подземных переходах складов были расставлены мины-ловушки.

Операция российских сил по освобождению Соледара завершилась 12 января. В Минобороны РФ рассказали, что город «имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на донецком направлении».

19 января Соледар указом врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина был включен в зону ответственности администрации города Шахтерска. Пушилин тогда пообещал, что город восстановят в новом виде.

В Соледаре располагается «Артемсоль» — крупнейшее предприятие по добыче и реализации поваренной соли на территории Центральной и Восточной Европы. Предприятие, работа которого была остановлена в конце мая прошлого года, будет восстановлено.

Специальная военная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.