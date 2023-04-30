В Москве 1 мая откроют летний сезон в парках

Летний сезон будет открыт в Москве 1 мая, в этот день 13:00 до 19:00 посетителей парков российской столицы ждут концерты, мастер-классы и другие культурные мероприятия, сообщил 30 апреля сайт правительства и мэра мегаполиса.

Для гостей парков в этот день пройдет более 200 мероприятий, вход на них будет бесплатным.

В частности, в парке «Митино» на Фестивальной площади выступят группы Motive Band, «Русский бит» и «Топ 5», а также мужской арт-хор «Вокалион».

Парк «Северное Тушино» откроет летний сезон выступлением группы Crazy Beats. На сцене Гончаровского парка гостей порадуют спектаклем «Морячки на каникулах».

В парке «Ходынское поле» выступят группы Dollars Band и Brilliant Band, хор «Вокалион», а Лианозовский парк откроет сезон концертом, где выступят артисты Color People, хора «Русский формат», групп «Пятеро» и Dollars Band.

В Москве уже работают пункты проката спортивного инвентаря и реализуются сезонные проекты.

Сейчас в российской столице проходит фестиваль «Московская весна». Мероприятие продлится до 9 мая, оно организовано на 27 площадках в центре Москвы и округах.