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Восьмилетняя девочка умерла после посещения бассейна в Балаково

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Восьмилетняя девочка умерла после посещения одного из бассейнов города Балаково Саратовской области, следственные органы начали проверку. Об этом 30 апреля в Telegram-канале сообщило региональное следственное управление Следственного комитета (СК) России.

Девочку, которая пришла в бассейн вместе с мамой, обнаружили сотрудники в субботу, 29 апреля. Ребенок был без сознания.

Школьницу доставили в больницу, где она умерла.

«Следственными органами СУ СК России по Саратовской области по данному факту проводится проверка», — отметили в ведомстве.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям доложить об обстоятельствах, которые будут установлены в ходе проверки.

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24 апреля в Москве 54-летний мужчина умер во время тренировки в бассейне фитнес-клуба. Примерно через час после начала тренировки клиент почувствовал себя плохо. Приехавшие по вызову сотрудники скорой помощи констатировали смерть мужчины.

По предварительным данным, смерть наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности.

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