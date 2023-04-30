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МИД указал на эффективную работу Совбеза ООН под председательством РФ

МИД РФ: Москва обеспечила эффективную работу Совета Безопасности ООН
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Фото: REUTERS/Mike Segar
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Несмотря на накалившуюся стараниями западных делегаций обстановку в Совете Безопасности ООН, Москве удалось обеспечить эффективную работу этого важнейшего органа. Об этом 30 апреля сообщили в МИД РФ.

Россия в течение месяца председательства в Совбезе провела ряд ключевых мероприятий. Так, в частности, прошли открытые дебаты СБ на тему «Риски, порожденные нарушением договоренностей по регулированию экспорта продукции военного назначения (ПВН)», открытые дебаты СБ высокого уровня на тему «Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН», на которых председательствовал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Кроме того, проведены ежеквартальные открытые дебаты министерского уровня по ситуации на Ближнем Востоке. На них глава МИД РФ в очередной раз призвал к решению застарелого палестино-израильского конфликта на согласованной международно-правовой основе, изложенной в соответствующих резолюциях СБ.

«В ходе российского председательства в полном объеме были проведены мероприятия, предусмотренные апрельским мандатно-докладным циклом Совета», — говорится в сообщении.

Несколько раз СБ оперативно реагировал на динамику ситуации в контексте отдельных страновых досье.

«В частности, во внеочередном порядке были обсуждены обстановка вокруг Корейского полуострова, а также события в Судане. Приняты заявления СБ для прессы по Йемену, Судану и Колумбии», — подчеркнули в МИД РФ.

Председательство РФ в Совбезе ООН завершается 30 апреля.

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Ранее, 25 апреля, в Кремле назвали непростой работу Лаврова в Совбезе ООН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что РФ в ходе заседаний излагает и отстаивает свою позицию, а это очень важно.

За день до этого в ходе заседания в СБ ООН Лавров призвал западное меньшинство вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества.

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