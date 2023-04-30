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Зеленский сравнил конфликт с Россией с разделением пирога

Президент Украины Зеленский сравнил конфликт с Россией с пирогом, который нужно разделить
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Фото: Global Look Press/President Of Ukraine
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Конфликт с Россией похож на пирог, который нельзя съесть целиком, а надо «разделить на кусочки». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту Дмитрию Комарову в документальном фильме «Рік. За кадром», опубликованном 29 апреля на YouTube.

По его словам, конфликт с РФ — как пирог.

«Мы не можем ее съесть — рот порвешь, большая страна и большая по объему», — сказал украинский лидер.

Целиком «эту беду проглотить сложно», конфликт надо «разделить на кусочки», как пирог, добавил он.

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В тот же день он заявил о готовности Вооруженных сил Украины (ВСУ) начать контрнаступление без американских истребителей F-16. У киевского режима нет времени, чтобы затягивать начало контрнаступления, подчеркнул политик. Зеленский признал, что ВСУ придется тяжело без западной авиации, Киев будет нести большие потери.

28 апреля экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский не справляется со своими обязанностями и обещанное контрнаступление не готово. Он посоветовал украинцам как можно скорее уезжать из зоны боевых действий.

До этого, 26 апреля, военный аналитик Майкл Пек отметил, что в случае поставок Киеву истребителей F-16 Россия уничтожит украинские аэродромы еще в процессе их подготовки к приему самолетов. По его словам, аэродромы на Украине обладают слишком короткой взлетно-посадочной полосой, чтобы на них мог разогнаться F-16 с полной загрузкой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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