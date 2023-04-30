Москвичам рассказали о погоде в последний день апреля

В преддверии майских праздников погода в столичном регионе обусловится влиянием южного циклона, из-за чего к вечеру начнутся дожди, а температурный фон останется ниже положенной климатической нормы. Об этом в воскресенье, 30 апреля, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве облачно, к вечеру — дождь. Температура воздуха днем в мегаполисе +11…+13, по области — +8…+13», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Он добавил, что атмосферное давление в последний день апреля немного понизится и составит 743 мм ртутного столба. Кроме того, ожидается небольшой ветер.

Днем ранее сообщалось, что в столичном регионе пройдут три волны похолодания. Так, в ночь на 30 апреля ожидается похолодание до –2 градусов. Также похолодание с ночными отрицательными температурами ожидается в столичном регионе в ночь на 2 мая и в ночь на 5 мая.

До этого, 27 апреля, руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал ночные заморозки в Московской области. По его словам, в ночное время 30 апреля в Подмосковье температура воздуха может опуститься до –2 градусов.

При этом в начале мая москвичей ждет умеренная температура, в целом в этом месяце погода будет благоприятной. По словам Тишковца, среднесуточная температура в первой половине мая в столице составит +10…+13 градусов.