Пассажиры севшего в Кишиневе рейса Париж — Ереван доставлены в Армению

Армянская авиакомпания Flyone Armenia доставила в Ереван пассажиров рейса Париж — Ереван, который совершил экстренную посадку в аэропорту Кишинева. Об этом 30 апреля сообщил портал News.am.

«Самолет совершил посадку в аэропорту «Звартноц» в 03:14 по местному времени (02:14 мск)», — отмечается в сообщении.

Посадка пассажирского лайнера в Кишиневе стала вынужденной, так как в субботу власти Турции аннулировали ранее предоставленное Flyone Armenia разрешение для полетов в Европу через свое воздушное пространство.

Глава совета директоров авиаперевозчика Арам Ананян сообщил, что Анкара запретила полеты без предварительного уведомления.