ВСУ за сутки выпустили около 100 снарядов по Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили около ста боеприпасов из ствольной артиллерии и минометов по населенным пунктам левобережья Херсонской области. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщил источник «Известий» в экстренных службах.

Так, 29 апреля по 15 боеприпасов было выпущено по населенным пунктам Алешки и Голая Пристань. Прилет трех боеприпасов зафиксирован в Новой Збурьевке и еще восьми — в Саги.

Кроме того, украинская сторона нанесла удары по Крынкам, Песчановке, Корсунке и Днепрянам, выпустив по этим населенным пунктам 25 снарядов. За ночь ВСУ также обстреляли 32 боеприпасами Новую Каховку, Каховку и Голую Пристань.

Обстрел велся по гражданской инфраструктуре 10 населенных пунктов. На текущий момент уточняется информация о пострадавших и разрушениях.

Днем ранее в администрации Новой Каховки сообщали, что в результате ударов повреждено оборудование на городской электроподстанции и линии электропередачи, в населенных пунктах городского округа пропало электричество.

Россия 24 февраля 2022 года объявила о начале спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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