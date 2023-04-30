ФСБ раскрыла совершенное в 1997 году убийство вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича

Правоохранители раскрыли убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, совершенное в 1997 году. Об этом 30 апреля сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Работа по расследованию обстоятельств особо тяжкого преступления шла совместно с МВД, отметили в спецслужбе.

Как выяснило следствие, к преступлению причастны два члена петербургской ОПГ. Один из них следил за Маневичем и передавал сообщнику эту информацию. Второй стрелял по автомобилю, где находился вице-губернатор.

Как уточнили в ФСБ, фигуранты в ходе допросов признались в подготовке к убийству и убийстве вице-губернатора.

Заказчиком следователи назвали лидера тамбовской группировки Санкт-Петербурга Владимира Барсукова (Кумарина). Со слов задержанных, именно Барсуков передал им оружие с глушителем — автомат Калашникова.

В 2016 году Барсукова приговорили к 23 годам по делу о покушении на бизнесмена Сергея Васильева, в 2019-м — к 24 годам за создание ОПГ.

«Следственные действия по процессуальному закреплению обстоятельств раскрытого преступления продолжаются», — подчеркнули в ЦОС.

Маневича убили в Санкт-Петербурге утром 18 августа 1997 года. Злоумышленник открыл огонь по вице-губернатору, когда он находился в автомобиле Volvo вместе со своей женой. Мужчина был тяжело ранен и скончался на месте покушения. Снайпер, убивший Маневича, тогда скрылся.

В октябре 2022 года сотрудниками МВД были задержаны трое подозреваемых в убийстве 27-летней давности. По данным следствия, в 1995 году задержанные пробрались в квартиру супругов в Башкортостане с требованием отдать им деньги. Соседи вызвали наряд вневедомственной охраны, подельники застрелили хозяев и начали стрелять по полицейским, ранив одного из них, после чего скрылись.