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В Крыму пообещали жесткий отпор ВСУ при попытке захвата полуострова

Глава парламента Крыма Константинов: попытка Киева захватить полуостров получит жесткий отпор
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Попытка киевского режима осуществить наступление на Крым получит жесткий отпор, заявил в воскресенье, 30 апреля, глава парламента республики Владимир Константинов.

«Сапог украинского нациста никогда не ступит на крымскую землю, поэтому пусть продолжают заполнять эфир всевозможными заявлениями, трескучими и пустыми, как барабан», — сказал политик.

По мнению Константинова, расслабляться российским силам в Крыму не стоит, так как против России действует «объединенный и организованный Запад».

«Мы понимаем, с кем имеем дело. Это не растленные типы, засевшие во властных кабинетах Киева. Это объединенный и организованный Запад», — сказал он «РИА Новости».

По мнению политика, Западу нужны клоуны, чтобы списать на них все неудачи, когда «всё станет плохо».

«А именно так и будет», — добавил он.

В контрнаступление Вооруженные силы Украины (ВСУ) пойдут только по приказу «западных кураторов», заключил он.

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Накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил планы о контрнаступлении Киева и выразил уверенность, что ВСУ удастся захватить Крым. Успех украинской армии во многом будет зависеть от поставок западного оружия, подчеркнул он. Зеленский добавил, что наступление украинских сил начнется и без американских истребителей F-16.

После этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал к полному разгрому киевского режима, а также уничтожению личного состава и техники ВСУ при контрнаступлении.

В середине апреля посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что американские СМИ публикуют всё больше информации о якобы готовящемся контрнаступлении Киева. Он выразил уверенность в провале ВСУ, если попытка контрнаступления осуществится.

Ранее в апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские военные тщательно отслеживают всю поступающую информацию о действиях ВСУ и учитывают ее при планировании ведения спецоперации. Так он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном контрнаступлении Украины в ближайшие недели.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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