Рогов сообщил об улучшении состояния экс-главы Акимовки после покушения

Бывший глава поселка Акимовка в Запорожской области Максим Зубарев пошел на поправку после совершенного на него покушения. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Максим пошел на поправку опережающими темпами», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

По его словам, медики давали крайне низкие шансы на выздоровление, но свершилось настоящее чудо.

В своем Telegram-канале Рогов также поздравил земляка с 45-летием, пожелав, чтобы этот год стал для него победным. Кроме того, он выразил уверенность в том, что запорожцы проголосуют за Зубарева, и он станет депутатом областного законодательного собрания.

Автомобиль Зубарева был взорван в центре Мелитополя утром 3 апреля. По данным следствия, неизвестный заложил под машину самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было приведено в действие, когда чиновник проезжал мимо жилого дома по проспекту Богдана Хмельницкого.

Рогов тогда заявил, что Зубарев с 2014 года боролся с властями Украины и занимался восстановлением мирной жизни в Запорожской области.

По факту покушения Следственный комитет России возбудил уголовное дело.