Богатейший банкир в Азии назвал доллар США крупнейшим финансовым террористом

Самый богатый банкир Азии и генеральный директор одной из крупнейших банковских компаний Kotak Mahindra Bank Удай Котак раскритиковал доллар США, назвав его крупнейшим финансовым террористом в мире. Об этом он заявил 29 апреля в ходе церемонии вручения премии в области бизнеса и финансовой политики ET Awards в Дели.

«Я искренне считаю, что крупнейшим финансовым террористом в мире является доллар США. Все наши деньги находятся на счетах nostro, и кто-нибудь в США может сказать: «Вы не сможете снять их с завтрашнего утра», — объяснил он свою точку зрения. Трансляцию выступления банкира опубликовала газета The Economic Times.

По словам финансиста, в случае заморозки счетов любой бизнесмен не сможет воспользоваться собственными средствами. Котак добавил, что мир ищет резервную валюту и для Индии настало время сделать такой валютой рупию.

Банкир добавил, что Великобритания или Япония не смогут занять эти позиции, так как у них «не хватит смелости».

«Механизмы должны быть надежными. Индии нужно доверять. В долларах США на каждой долларовой купюре есть строчка «в Бога мы верим». Мы должны получить строчку, в которой говорится «в Индию мы верим», чтобы остальной мир вложил свои деньги в альтернативную доллару США валюту», — подчеркнул он.

Как полагает Котак, на это у Индии может уйти 10 лет.

Бизнесмен основал Kotak Capital Management Finance в 1985 году, взяв в долг деньги у друзей семьи. Сейчас общие активы компании оцениваются в $78 млрд.

Ранее, 4 апреля, на Московской бирже начались торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары «дирхам ОАЭ — российский рубль» и «индийская рупия — российский рубль». Как рассказал «Известиям» партнер Capital Lab Евгений Шатов, эта торговля имеет перспективу развития на российском фондовом рынке.

В феврале официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями» отметил, что в мире идет процесс дедолларизации и страны стали «больше опираться на свои национальные валюты».

В декабре 2022 года директор второго департамента Министерства иностранных дел Замир Кабулов сообщил, что Россия и Индия откажутся от взаимных расчетов в долларах и евро. По его словам, переход к национальным валютам — принципиальное решение.