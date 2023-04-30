Умерла одна из пострадавших в ДТП под Саратовом

Одна из четырех пострадавших в результате опрокидывания автомобиля на трассе в Дергачевском районе Саратовской области умерла в больнице. Об этом в воскресенье, 30 апреля, написал министр здравоохранения региона Олег Костин в Telegram-канале.

Как он уточнил, умерла 57-летняя жительница Киргизии. Она была госпитализирована с черепно-мозговой травмой в состоянии комы.

«Биологическая смерть от травмы не совместимой с жизнью в 23:00 29.04.2023 года», — написал Костин.

Еще двух пострадавших в состоянии средней степени тяжести машиной санавиации перевели из Дергачевской районной больницы в Энгельсскую городскую клиническую больницу №1. Четвертый пострадавший был доставлен в больницу, но отказался от госпитализации.

ДТП произошло накануне вечером. На трассе в Саратовской области опрокинулся автомобиль Toyota Alphard. Тогда сообщалось, что пострадали водитель и три пассажира. Причины аварии выясняются.