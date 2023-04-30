Утечку аммиака обнаружили на железнодорожной станции под Новосибирском

Утечку жидкого аммиака обнаружили на железнодорожной станции Инская в Новосибирской области. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«При осмотре технического состояния вагонов грузового поезда, следовавшего до станции Усть-Илимск Восточно-Сибирской железной дороги, обнаружена течь аммиачной воды, являющейся опасным грузом. Специализированными службами приняты меры по сбору разливов, вагон отцеплен от грузового состава», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По факту происшествия начата проверка. Причины утечки аммиака выясняются. Сотрудники прокуратуры также выясняют, насколько законно осуществлялась перевозка опасного груза.

Аммиачная вода — 20–30-процентный раствор аммиака, относится к токсичным веществам. Активно используется в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур.

В сентябре 2022 года утечка аммиака произошла на новосибирском хладокомбинате. В результате ЧП пострадали восемь сотрудников предприятия, из здания эвакуировали 300 человек.