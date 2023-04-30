ФСБ раскрыла убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга 26-летней давности

Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ совместно с МВД России раскрыто совершенное в 1997 году убийство экономиста, вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича. Об этом 30 апреля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

В ходе следствия была задокументирована причастность к совершению преступления двух членов одной из организованных преступных групп (ОПГ) Санкт-Петербурга. Один из них наблюдал за местом жительства чиновника и передавал второму информацию о передвижении Маневича.

«Второй стрелял по автомобилю, в котором находился вице-губернатор», — отметили в ФСБ.

В ходе следствия получены признания фигурантов о подготовке и убийстве Маневича по «заказу» лидера так называемой тамбовской преступной группировки Владимира Барсукова. Со слов обвиняемых, он лично передал членам группы автомат Калашникова, из которого и был застрелен Маневич.

«Следственные действия по процессуальному закреплению обстоятельств раскрытого преступления продолжаются», — заключили в ФСБ.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Маневич был убит в Санкт-Петербурге утром 18 августа 1997 года. Он находился в служебном автомобиле Volvo вместе со своей женой, когда снайпер открыл по нему огонь из чердака дома.

Маневич был ранен пятью пулями в шею и грудь и скончался по дороге в больницу, его жена получила легкое касательное ранение. Стрелявшему удалось скрыться.

В октябре 2022 года были задержаны трое подозреваемых в убийстве 27-летней давности. По данным следствия, преступники пробрались в квартиру бизнесмена и его жены в Башкортостане с требованием отдать им деньги. Соседи вызвали наряд вневедомственной охраны, подельники застрелили хозяев и начали стрелять по полицейским, ранив одного из них, после чего скрылись.