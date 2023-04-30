Кудряшов назвал ключевой фактор в бою Емельяненко против Ершова

Ключевым фактором в поединке Александра Емельяненко против блогера и бойца поп-MMA Евгения Ершова станет состояние первого из бойцов. Такое мнение в беседе с «Известиями» озвучил боксер Дмитрий Кудряшов 30 апреля.

«Ершов, несмотря на то что его представляют как блогера, он всё же дрался, 4-4 у него», — сказал Кудряшов.

Спортсмен отметил, что ему сложно оценивать состояние Емельяненко. Но исход боя, как он думает, будет напрямую зависеть от того, в какой форме Александр подойдет к турниру.

В декабре Емельяненко проиграл популярному блогеру Святославу Коваленко. Его новый соперник начал карьеру в единоборствах в прошлом году и провел уже восемь поединков, одержав победу в четырех и столько же раз уступив.

Однако Кудряшов считает, что раз менеджер Емельяненко выпускает своего протеже на бой, значит у него есть на то основания.

Ранее в апреле шансы Емельяненко в бою против блогера Ершова оценил российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко. По его мнению, возможная победа бойца будет зависеть только от него самого. Шлеменко полагает, что Емельяненко будет опасен в бою с Ершовым, потому что он профессиональный спортсмен и по умолчанию обладает преимуществом над блогером. Однако недооценки соперника также необходимо избежать, указал он.

Бойцы встретятся на ринге 26 мая в Москве в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Кроме того, зрители увидят бой Алексея Леденева и Ивана Емельяненко — самого младшего из братьев Емельяненко, мастера спорта по боевому самбо и рукопашному бою.

Также в рамках турнира встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой. Главным событием вечера станет бой российского бойца ММА Алексея Олейника против британца Оли Томпсона. Поединок пройдет в формате трех раундов по три минуты.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.