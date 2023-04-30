Байден пошутил над деловыми способностями Маска

Президент США Джо Байден пошутил над деловыми способностями американского предпринимателя Илона Маска, предложив ему выкупить Национальное общественное радио, для того чтобы оно полностью исчезло. Такое предложение политик озвучил 29 апреля во время выступления на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

Общаясь с журналистами, Байден заявил, что обожает Национальное общественное радио (NPR), однако не всем оно нравится. В этой связи американский лидер припомнил слова Маска о том, что СМИ следует лишить финансирования.

«Самый лучший способ заставить Национальное общественное радио исчезнуть состоит в том, чтобы Илон Маск его купил», — отметил Байден с отсылкой на то, что покупка предпринимателем в 2022 году компании Twitter не была успешной с коммерческой точки зрения.

До этого в апреле Национальное общественное радио сообщило, что в Twitter его пометили как «проправительственное СМИ США» и его микроблоги больше не будут обновляться. В администрации Байдена, комментируя это решение, заявляли, что со своей стороны не сомневаются в независимости NPR.

Ранее в этом месяце Маск признался, что сам он голосовал за Джо Байдена, но не чувствовал, что у него была свобода выбора. По словам миллиардера, Соединенным Штатам Америки нужен «нормальный человек со здравым смыслом». При этом Маск добавил, что «быть президентом не так уж весело».