В США продлили срок службы подлодки Alexandria до 2025 года

Военно-морские силы (ВМС) США продлили срок службы многоцелевой атомной подводной лодки Alexandria класса «Лос-Анджелес» до сентября 2025 года. Об этом сообщило издание Breaking Defense со ссылкой на представителя армии.

Отмечается, что ранее в этом месяце подлодка прошла семимесячное техобслуживание на плавучем сухом доке ВМС США ARCO (ARMD-5)

«ВМС уже несколько лет оценивают каждую из своих подводных лодок класса «Лос-Анджелес», которые впервые вошли в состав флота в 1970-х годах, чтобы определить, можно ли продлить срок их службы», — говорится в публикации.

Пентагон призывает морские силы иметь в распоряжении 66 многоцелевых подлодок, готовых к эксплуатации, однако даже в самых оптимистичных сценариях выполнить это требование не удастся в ближайшие десятилетия. На сегодняшний день ВМС располагает только 50 субмаринами.

Ранее, 19 апреля, стало известно, что ВМС США собираются направить $200 млрд на программу строительства подводных лодок. Предполагается, что за счет пополнения арсенала ударных подлодок Вашингтон рассчитывает повысить уровень своих операций против России и Китая, однако до сих пор серьезных изменений по мере разворачивания новых субмарин не наблюдалось.

Агентство Reuters со ссылкой на заявление командующего флотом Тимоти Хокинса 8 апреля сообщило о том, что военно-морские силы США перебросили атомную подводную лодку на Ближний Восток. Военный корабль «Флорида» вошел в регион в четверг и начал транзит через Суэцкий канал в пятницу.