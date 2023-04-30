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В Узбекистане начался референдум по внесению поправок в Конституцию

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Фото: Depositphotos.com
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Референдум по внесению поправок в Конституцию начался в Узбекистане. Как сообщил ЦИК республики 30 апреля, работают 10 761 избирательных участков.

Участковые комиссии референдума, открывшиеся в 08:00 по местному времени (06:00 мск), продолжат свою работу до 20:00 (18:00 мск). После этого начнется подсчет голосов.

Отмечается также, что проголосовать на референдуме смогут более 19,7 млн граждан республики, население которой составляет 36,2 млн человек. При этом референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие более половины включенных в списки узбеков.

ЦИК Узбекистана аккредитовал 383 наблюдателя из 45 стран и 11 международных организаций, число местных наблюдателей превышает 44 тыс.

Как отметил председатель ЦИК страны Зайниддин Низамходжаев, референдум проводится в соответствии с международными стандартами, нарушений в процессе голосования к настоящему времени не зафиксировано.

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Накануне сообщалось, что референдуме по внесению поправок в Конституцию Узбекистана впервые применят систему биометрической идентификации граждан. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Зайниддин Низамходжаев сообщил, что на сегодняшний день в единый электронный список избирателей включены 19 722 809 граждан, имеющих право участвовать в голосовании.

Референдум по проекту закона о Конституции страны в новой редакции проходят в Узбекистане 30 апреля. Соответствующее решение в середине марта утвердил сенат (верхняя палата парламента) Узбекистана. В соответствии с законом «О референдуме» решение признается принятым, если его поддержат более половины проголосовавших.

Всего в новую редакцию Основного закона страны планируется внести 27 статей. Таким образом вместе с поправками Конституция обновится на 65%. Среди основных поправок — продление срока полномочий президента с пяти до семи лет, сокращение численности сенаторов со 100 до 65, запрет смертной казни и выдачи гражданина страны иностранному государству.

Действующая сегодня Конституция Узбекистана была принята в 1992 году. За это время поправки в нее вносились 15 раз.

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