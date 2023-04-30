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Брянский губернатор Богомаз заявил о двух погибших при обстреле ВСУ поселка Суземка

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Два человека погибли при обстреле населенного пункта Суземка в Брянской области Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате нанесенного украинскими националистами удара, к сожалению, погибли двое мирных жителей», — написал он в своем Telegram-канале.

Также, по словам чиновника, один дом в поселке был полностью разрушен, еще два жилых здания повреждены. На месте прилета продолжают работу сотрудники экстренных служб.

До этого Богомаз упоминал о том, что после атаки в одном из домов, куда попал снаряд, начался пожар. Кроме того, один человек получил ранения.

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Через несколько часов националисты второй раз обстреляли Суземку. Как заявил брянский губернатор, несколько снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) были сбиты российским комплексом противовоздушной обороны (ПВО). В результате очередного удара никто из местных жителей не пострадал, однако был частично разрушен еще один дом.

ВСУ предпринимают попытки атаковать приграничные территории РФ на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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