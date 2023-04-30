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В ЛНР сообщили о разрушениях после обстрела ВСУ из HIMARS

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Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
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Семь многоквартирных жилых домов повреждены в результате обстрела города Брянка со стороны ВСУ. Об этом 30 апреля сообщило представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«В результате обстрела повреждено семь многоквартирных жилых домов, Центр занятости, АЗС, линия электропередачи и два легковых автомобиля», — уточняется в сообщении в Telegram-канале СЦКК.

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Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли населенный пункт Брянка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее, 14 апреля, ВСУ выпустили 14 ракет из РСЗО HIMARS по Рубежному и Троицкому в ЛНР.

За день до этого ВСУ обстреляли больницу в городе Сватово в ЛНР из РСЗО HIMARS. Информация о пострадавших и повреждениях в настоящее время уточняется.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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