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Карпин прокомментировал свою красную карточку

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Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин остался недоволен разговором с арбитром Кириллом Левниковым, в ходе которого судья показал ему красною карточку. Спор произошел 29 апреля по завершении матча 25‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча ростовской команды со «Спартаком» завершилась ничьей. После этого Карпин, несогласный с результатом, предпринял попытку обсудить свои претензии с судьей, но не добился от него желаемого ответа.

«О чем говорил с судьями после игры? Про футбол. Главная претензия: человек идет на мяч, его сбивают, судья молчит, а на наши ворота идет атака. Вы должны об этом говорить, не я! Вам ничего за это не будет», — возмутился наставник «Ростова», покидая поле.

При этом выступление своих подопечных тренер оценил высоко и подчеркнул, что гордится ими, невзирая на итоговые цифры.

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Ранее в этот день «Спартак» и «Ростов» сыграли вничью на «Открытие Банк Арене» в Москве. Первый мяч забросил полузащитник гостей Александр Селява (80-я минута), а на четвертой дополнительной минуте нападающий столичной команды Александр Соболев сравнял результаты.

«Ростов», набравший 50 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, «Спартак» с 49 очками идет следом.

В составе «Спартака» выступил Александр Селихов. В качестве защитников на поле вышли капитан команды Георгий Джикия, Томаш Тавареш и Алексис Дуарте. Полузащитниками в матче были Руслан Литвинов, Даниил Денисов, Мартинс Перейра и Михаил Игнатов. В нападении сыграли Квинси Промес и Александр Соболев.

Ворота «Ростова» защищал Сергей Песьяков. В защите сыграли Максим Осипенко, Андрей Лангович, Александр Сильянов и Виктор Мелехин. На позиции полузащитников сыграли Роан Тугарев, капитан команды Данил Глебов, Кирилл Щетинин и Иван Комаров. Нападающим был Николай Комличенко.

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