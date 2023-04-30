Байден заявил о поиске возможностей для освобождения Гершковича

Белый дом ищет возможности для освобождения обвиненного в России в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявил 29 апреля президент США Джо Байден на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

«Мы каждый день работаем, чтобы обеспечить его освобождение. Ищем возможности и инструменты для его возвращения домой. Мы сохраняем надежду», — сказал он.

Президент отметил также, что его администрация «не перестанет» бороться.

Ранее в этот день пресс-пул Белого дома сообщил о встрече американского лидера с родственниками арестованного в России по обвинению в шпионаже журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. На встрече, которая прошла в неформальной обстановке, присутствовала также первая леди США Джилл Байден.

27 апреля посольство США было проинформировано, что запрос на консульское посещение журналиста Эвана Гершковича, которое было запланировано на 11 мая, отклоняется.

Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров 25 апреля между Россией и США есть канал для работы по обмену заключенными, но он не предполагает публичности. Министр добавил, что гражданин США Эван Гершкович был задержан при получении ими материалов, которые составляют государственную тайну РФ.

18 апреля посол США в Москве Линн Трейси сообщила, что власти будут добиваться освобождения Гершковича. Американский посол также выразила надежду на регулярные встречи с ним.

Также в этот день Мосгорсуд отклонил жалобу на арест Гершковича, таким образом, он останется в СИЗО.

30 марта Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений, составляющих гостайну, об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

В отношении журналиста возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Лефортовский суд Москвы в тот же день арестовал Гершковича на два месяца. Однако подозреваемый категорически отверг все обвинения, заявив, что занимался в России журналистской деятельностью.