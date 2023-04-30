Реклама
Прямой эфир
Армия
Российский военный назвал расстояние до полного взятия Артемовска
Мир
В США допустили согласие Зеленского на территориальные уступки
Общество
Вице-спикер ГД Чернышов предложил повысить штрафы за утечку данных
Происшествия
ВСУ второй раз за ночь обстреляли Брянскую область
Мир
Житель Артемовска обвинил ВСУ в обстреле жилых районов из минометов
Мир
Сооснователь Twitter раскритиковал действия Маска на посту главы компании
Армия
Группа «Днепр» ВС РФ поразила пункт управления БПЛА под Херсоном
Армия
CNN назвал затягивающие контрнаступление ВСУ факторы
Мир
Bloomberg узнало о застрявших в России $400 млн индийских компаний
Мир
Меркель признала ответственность за раскол общества в Германии
Мир
В США заявили о потере интереса Байдена к Украине из-за Китая
Армия
ВС РФ уничтожили пункт размещения иностранных наемников ВСУ в ДНР
Мир
Президент Южной Кореи счел эффективной Вашингтонскую декларацию

Байден заявил о поиске возможностей для освобождения Гершковича

Байден заявил, что администрация США ищет возможности для освобождения Гершковича
0
Фото: ТАСС/Сергей Петров
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белый дом ищет возможности для освобождения обвиненного в России в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявил 29 апреля президент США Джо Байден на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

«Мы каждый день работаем, чтобы обеспечить его освобождение. Ищем возможности и инструменты для его возвращения домой. Мы сохраняем надежду», — сказал он.

Президент отметил также, что его администрация «не перестанет» бороться.

Шпионский туман: американскому журналисту Гершковичу грозит до 20 лет
Репортера The Wall Street Journal подозревают в сборе секретных данных о деятельности российского военного предприятия

Ранее в этот день пресс-пул Белого дома сообщил о встрече американского лидера с родственниками арестованного в России по обвинению в шпионаже журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. На встрече, которая прошла в неформальной обстановке, присутствовала также первая леди США Джилл Байден.

27 апреля посольство США было проинформировано, что запрос на консульское посещение журналиста Эвана Гершковича, которое было запланировано на 11 мая, отклоняется.

Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров 25 апреля между Россией и США есть канал для работы по обмену заключенными, но он не предполагает публичности. Министр добавил, что гражданин США Эван Гершкович был задержан при получении ими материалов, которые составляют государственную тайну РФ.

18 апреля посол США в Москве Линн Трейси сообщила, что власти будут добиваться освобождения Гершковича. Американский посол также выразила надежду на регулярные встречи с ним.

Также в этот день Мосгорсуд отклонил жалобу на арест Гершковича, таким образом, он останется в СИЗО.

30 марта Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений, составляющих гостайну, об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

В отношении журналиста возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Лефортовский суд Москвы в тот же день арестовал Гершковича на два месяца. Однако подозреваемый категорически отверг все обвинения, заявив, что занимался в России журналистской деятельностью.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023