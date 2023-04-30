Конгрессмена США осудили из-за законопроекта по аудиту помощи ВСУ

В Вашингтоне считают, что все законопроекты, направленные на аудит отправляемых Вооруженным силам Украины (ВСУ) средств, составляются «для Путина». Об этом 28 апреля заявил член палаты представителей США Мэтт Гетц на своем Youtube-канале.

«Вы слышали, что говорит Гетц? Он не верит, что Америке нужно находиться на Украине. Каждый вопрос, который задает Мэтт Гетц, про наших солдат, затраты, стратегию, — все это, должно быть, для Владимира Путина!» — спародировал Гетц высказывания своих коллег касательно его законопроекта.

Как отметил конгрессмен, руководство США должно вести прозрачную деятельность не только в отношении финансовой помощи Киеву, но и военной. Он подчеркнул, что в своем проекте предложил раскрыть реальную информацию о нахождении американских войск на территории Украины.

Кроме того, Гетц добавил, что существующие отчеты, связанные с поддержкой Украины, недостаточно прозрачны. По его словам, Вашингтону необходимо «дать возможность говорить американцам правду».

Ранее, 26 апреля, комитет палаты представителей конгресса США по иностранным делам поддержал резолюцию, обязывающую президента Джо Байдена и главу Пентагона Ллойда Остина раскрыть информацию об американских солдатах на территории Украины. Инициатором стал республиканец Мэтт Гетц. Он предложил затребовать копии всех планов текущей или будущей военной помощи Киеву, а также документы, в которых излагаются данные о нахождении на Украине ВС США, включая силы специального назначения.

17 апреля конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц внес резолюцию с требованием раскрыть информацию о нахождении на территории Украины американских военных. По словам политика, в опубликованных документах Пентагона содержатся сведения о том, что в прошлом месяце на Украине находилось не менее 29 сотрудников министерства обороны США, в том числе 14 спецназовцев.

В тот же день пресс-секретарь минобороны США Патрик Райдер заявил, что военнослужащие США не принимают участия в боевых действиях на территории Украины. По словам Райдера, в настоящее время США сохраняют небольшое военное присутствие в американском посольстве в Киеве. Однако эти силы находятся там при кабинете военного атташе.

До этого, 14 апреля, издание Politico со ссылкой на слитые секретные документы Пентагона заявило, что на Украине действуют спецподразделения НАТО. В частности, в зоне конфликта находится почти 100 военных альянса. США направили туда 14 человек.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.