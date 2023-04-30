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Президент Южной Кореи счел эффективной Вашингтонскую декларацию

В КНДР назвали провокацией визит президента Южной Кореи в США

ЦТАК: визит президента Южной Кореи в США является провокацией и враждебным действием
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Визит президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в США является провокацией и типичным проявлением враждебной политики в отношении Пхеньяна, «по факту» делает ядерную войну против КНДР реальностью. Об этом 30 апреля написало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Эта поездка (в США. — Ред.) марионетки-предателя Юн Сок Ёля, где хозяин и марионетка вместе разрабатывают зловещий план уничтожения КНДР <...> является самой враждебной, агрессивной и провокационной поездкой, опасной с точки зрения ядерной войны. <…> Вашингтонская декларация о повышении практичности «расширенного сдерживания», предоставляемого США, является типичным продуктом отвратительной враждебной политики в отношении КНДР», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что главной темой саммита стало сдерживание КНДР. Создание консультативной группы по ядерным вопросам Сеула и Вашингтона, расширение размещения американских стратегических активов на Корейском полуострове, включая атомные подводные лодки, а также усиление «расширенного сдерживания» путем активизации совместных военных учений делает «ядерную войну против КНДР свершившимся фактом». Также агентство указывает, что Северную Корею впервые публично назвали «целью для ядерного нападения».

Как сообщает ЦТАК, визит южнокорейского лидера в США подтверждает враждебные намерения Вашингтона и их «марионеток, которые только и могут, что становиться всё более безрассудными». При этом агентство подчеркнуло, что визит Юн Сок Ёля демонстрирует, что «КНДР не должна ни колебаться, ни останавливаться ни на секунду, чтобы стать еще сильнее и более тщательно подготовленной».

ЦТАК пишет, что США с союзниками «стремятся задушить КНДР, отрицая само ее существование». Указывается, что «опасным ядерным военным махинациям нет прощения». Также в Северной Корее предупредили США и союзников, что «им придется дорого заплатить».

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Накануне президент Южной Кореи Юн Сок Ёль счел Вашингтонскую декларацию более совершенным инструментом ядерного сдерживания, чем соглашения НАТО.

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Е Чжон заявила, что Вашингтонская декларация лидеров США и Южной Кореи может поставить под угрозу безопасность не только Азиатско-Тихоокеанского региона, но и всего мира.

Кроме того, сестра лидера КНДР раскритиковала американского президента Джо Байдена, назвав главу Белого дома «стариком без будущего» после его высказывания о смене правящего режима.

26 апреля Вашингтон и Сеул договорились о совместных консультациях президентов обоих государств на случай потенциального ядерного удара со стороны Пхеньяна. Лидер Южной Кореи Юн Сок Ёль подчеркнул, что на любые ядерные провокации будет дан согласованный и мощный ответ с применением всех сил альянса. По итогам консультаций была принята Вашингтонская декларация, которая предполагает создание группы по вопросам ядерного планирования.

Накануне директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков сказал, что рост напряженности в районе Корейского полуострова чреват ядерной эскалацией.

До этого, 17 апреля, Южная Корея, США и Япония начали трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря. Маневры начались после запуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты Пхеньяном.

Северная Корея провела испытания современной твердотопливной баллистической ракеты «Хвасон-18» 13 апреля. По словам главы КНДР Ким Чен Ына, это испытание повысит возможности страны при ядерной контратаке.

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