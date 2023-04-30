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Житель Артемовска обвинил ВСУ в обстреле жилых районов из минометов

«РИА Новости»: житель Артемовска обвинил ВСУ в намеренном обстреле города из минометов
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Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko
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Украинские боевики почти год намеренно обстреливают жилые кварталы Артемовска (украинское название — Бахмут) из «блуждающих минометов». Об этом 30 апреля заявил эвакуированный из города рабочий хлебокомбината Дмитрий Чекалин.

Он уточнил, что обстрел начался еще в июне прошлого года. Украинские военные передвигались без опознавательных знаков и в темное время суток, чтобы остаться незамеченными.

«Я лично видел белые Mitsubishi, на них стоял миномет. Не могу сказать точный калибр, но скорее всего, это была «восьмидесятка» или 120-й — в кузове. Они ездили в основном ночью. Они были без шевронов и они стреляли именно с минометов, кидали по городу. Это было — июнь, июль, август, сентябрь месяц — когда они кидали по городу, расстреливали», — приводит слова мужчины «РИА Новости».

Чекалин добавил, что у него на глазах в сентябре 2022 года убило двух человек. Один погиб сразу, второй скончался позже, в больнице.

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Накануне эвакуированный из Артемовска поделился, что украинское боевики с прошлого года размещали свои позиции в городе. Так, ВСУ размещали на объектах гражданской инфраструктуры гаубицы и минометы, а также применяли ракетное вооружение из жилых домов.

28 апреля эвакуированные жители Артемовска (украинское название — Бахмут) рассказали, что украинские боевики при отходе из города минируют гражданские постройки.

Как заявил 30 апреля сотрудник ЧВК «Вагнер», штурмовикам остается пройти около 1,5 км по городской застройке до полного освобождения Артемовска. Его подразделению удалось взять штурмом квартал с многоэтажными жилыми домами за железной дорогой, разделяющей Артемовск на две части. Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) вели наблюдение и корректировку огня по штурмовым группам «Вагнера» с домов, находящихся на возвышенности.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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