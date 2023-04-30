В районе Энергодара российские бойцы сбили разведывательный беспилотник Quantix Recon

Служащие ВС РФ на запорожском направлении ликвидировали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Quantix Recon американского производства, принадлежавший разведчикам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 29 апреля, сообщили в «РИА Новости» со ссылкой представителя силовых структур.

Собеседник уточнил, что дрон противника был сбит в районе Энергодара. Данный аппарат был разработан компанией AeroVironment. С его помощью можно вести наблюдение за местностью без непосредственного участия оператора. Украинские боевики использовали беспилотник в том числе для подготовки к диверсионным операциям.

В этот же день появилась информация о том, что в мае в подразделения российских сил для контрольной эксплуатации поступит новый носимый тактический комплекс обнаружения и подавления беспилотников «Синица». Это комплекс для пеших и мобильных групп, в который входит модуль носителя и набор сменных модулей, дающий «широкие возможности по конфигурированию комплекса под конкретную задачу».

30 апреля стало известно, что военные группы «Днепр» нанесли удар по центру управления дронами ВСУ, располагавшемуся под Херсоном. Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ между тем подавили два вражеских ударных беспилотника.

Накануне российский БПЛА во время выполнения разведывательной миссии под Авдеевкой тараном сбил дрон ВСУ китайского производства модели DJI Mavic 3.

18 апреля сообщалось, что два украинских беспилотника, сбитые над Донецком, были начинены 3 кг взрывчатки. Отмечается, что дроны были собраны на Украине из иностранных комплектующих.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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