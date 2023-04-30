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В США допустили согласие Зеленского на территориальные уступки

Responsible Statecraft: США вынудят Зеленского пойти на уступки в вопросе территорий
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service/Handout
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Вашингтон должен побуждать Киев к согласию на потерю территорий. Обозреватель Responsible Statecraft Дэниел Лэрисон 28 апреля высказал мнение, что по итогу киевский режим пойдет на это, чтобы США сохранили лицо.

Резолюция палаты представителей от Республиканской и Демократической партий, призывающая США добиваться восстановления границ Украины 1991 года и принять ее в НАТО после окончания конфликта, опасна и может надолго затянуть противостояние, указал автор.

«Вместо того чтобы поддерживать военные цели, которые обещают затянуть конфликт, США должны поощрять Украину в том, чтобы она согласилась на возвращение к линиям, существовавшим до 2022 года. США придется оказать давление и сделать это публично, чтобы мировое сообщество обратило внимание», — добавил обозреватель.

Он объяснил свою позицию риском эскалации, который будет вполне реальным в случае попытки Украины вернуть Крым. Кроме того, он выразил мнение, что ВСУ не удастся победить российские силы.

«Все украинские аналитики, с которыми я разговаривал, согласны с тем, что только интенсивное общественное давление со стороны Вашингтона может позволить [украинскому президенту Владимиру] Зеленскому согласиться на территориальный компромисс — даже если сам Зеленский будет вынужден ответить на общественное давление с резким протестом», — приводится в статье мнение эксперта.

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Между тем офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале Judging Freedom заявил, что Киев рано или поздно останется без поддержки Вашингтона. По словам эксперта, именно так американские власти обошлись с Афганистаном: не получив желаемых результатов, Вашингтон оставил республику один на один с нерешенными внутренними проблемами.

Кроме того, 26 апреля, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что радикально настроенное крыло Вашингтона не прекратит поддержку Киева до тех пор, пока конфликт не дойдет до границы НАТО.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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