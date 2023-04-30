Реклама
Прямой эфир
Армия
Российский военный назвал расстояние до полного взятия Артемовска
Мир
В США допустили согласие Зеленского на территориальные уступки
Общество
Вице-спикер ГД Чернышов предложил повысить штрафы за утечку данных
Происшествия
ВСУ второй раз за ночь обстреляли Брянскую область
Мир
Житель Артемовска обвинил ВСУ в обстреле жилых районов из минометов
Мир
Сооснователь Twitter раскритиковал действия Маска на посту главы компании
Армия
Группа «Днепр» ВС РФ поразила пункт управления БПЛА под Херсоном
Армия
CNN назвал затягивающие контрнаступление ВСУ факторы
Мир
Bloomberg узнало о застрявших в России $400 млн индийских компаний
Мир
Меркель признала ответственность за раскол общества в Германии
Мир
В США заявили о потере интереса Байдена к Украине из-за Китая
Армия
ВС РФ уничтожили пункт размещения иностранных наемников ВСУ в ДНР
Мир
Президент Южной Кореи счел эффективной Вашингтонскую декларацию

ВСУ второй раз за ночь обстреляли Брянскую область

ВСУ снова обстреляли Суземку под Брянском, поврежден жилой дом
0
Фото: ТАСС/Иван Ноябрев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли поселок Суземка с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом 30 апреля сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Системой ПВО (противовоздушной обороны. — Ред.) Вооруженных сил РФ были сбиты несколько снарядов. Пострадавших нет», — написал он.

Кроме того, отмечается, что частично разрушен один жилой дом. На месте работают оперативные службы.

На защиту становись: как будет организована тероборона регионов России
Система обеспечит охрану предприятий, транспорта и социальных объектов

Ранее в этот день стало известно, что два мирных жителя погибли в результате обстрела поселка Суземка со стороны ВСУ. Кроме того, один жилой дом разрушен полностью, еще два дома имеют частичные разрушения.

До этого Богомаз сообщал, что в результате попадания снаряда произошли пожар и разрушение жилого дома. Кроме того, один человек пострадал.

ВСУ предпринимают попытки атаковать приграничные территории РФ на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023