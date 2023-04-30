ВСУ второй раз за ночь обстреляли Брянскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли поселок Суземка с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом 30 апреля сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Системой ПВО (противовоздушной обороны. — Ред.) Вооруженных сил РФ были сбиты несколько снарядов. Пострадавших нет», — написал он.

Кроме того, отмечается, что частично разрушен один жилой дом. На месте работают оперативные службы.

Ранее в этот день стало известно, что два мирных жителя погибли в результате обстрела поселка Суземка со стороны ВСУ. Кроме того, один жилой дом разрушен полностью, еще два дома имеют частичные разрушения.

До этого Богомаз сообщал, что в результате попадания снаряда произошли пожар и разрушение жилого дома. Кроме того, один человек пострадал.

ВСУ предпринимают попытки атаковать приграничные территории РФ на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.