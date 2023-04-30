Horizon Capital собрала $254 млн для поддержки украинских бизнесменов

Фонд международной компании Horizon Capital собрал $254 млн для поддержки украинского бизнеса. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщила пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Отмечается, что глава государства лично встретился с исполнительным директором организации Еленой Кошарной, а также представителями инвесторов из восьми стран (в числе которых — ​США, Германия, Франция, Германия и другие).

«Мы планируем первые инвестиции через 30 дней. Мы не будем ждать и терять время. Мы понимаем, что именно сейчас украинские предприниматели нуждаются в капитале», — заявила Кошарная.

Ранее, 15 апреля, стало известно, что власти Нидерландов решили направить $40 млн на программу Всемирного банка по поддержке работников сельского хозяйства на Украине.

12 апреля Всемирный банк одобрил выделение гранта в размере $200 млн на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Также предполагается получить дополнительное финансирование в размере до $300 млн от партнеров в виде грантов и других видов вкладов по мере расширения масштабов проекта.

В свою очередь российский сенатор Сергей Цеков заявил, что украинские руководители «не могут не воровать». Таким образом он прокомментировал слова американского журналиста Сеймура Херша о том, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение незаконно присвоили себе как минимум $400 млн из средств, отправленных Киеву для закупок дизеля.

Совет ЕС 14 марта увеличил на €2,2 млрд объем Европейского фонда мира, из которого Евросоюз выделяет средства на оружие для Украины. Таким образом, финансовый потолок фонда повысился до €7,979 млрд до 2027 года.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.