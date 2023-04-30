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Бастрыкин взял на контроль дело о гибели пенсионерки в водостоке

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Фото: Пресс-служба СК РФ
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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование по факту гибели пожилой женщины, упавшей в водосток в Ростове-на-Дону. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба Следкома.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Хуаде А.Г. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах смерти пенсионерки», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее в этот день стало известно, что в связи с происшествием было возбуждено уголовное дело. Предполагается, что речь идет о преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»), то есть неисполнении или ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей <...>, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Правоохранители установят лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию системы водоотведения, и дадут оценку их действиям (бездействию).

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Накануне сообщалось, что в Ростове-на-Дону обнаружили тело 81-летней местной жительницы в ливневом коллекторе открытого типа. Для установления точной причины смерти женщины была назначена медицинская экспертиза.

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