Зенитчики ЗВО сбили корректирующий артиллерию украинский беспилотник

Российские зенитчики 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) во время боевого дежурства ликвидировали беспилотник Bayraktar, который корректировал огонь артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 30 апреля сообщил командир подразделения с позывным «Ректор».

«Была обнаружена цель, которая по своим летным характеристикам соответствовала БПЛА. После обнаружения цели было произведено ее опознавание. Ответа, что это свой летательный аппарат, мы не получили, цель была обстреляна одной ракетой и поражена», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил «Ректор», этот разведывательный беспилотник вел корректировку огня артиллерии противника по российским боевым порядкам. Это подтвердил тот факт, что после уничтожения дрона точность стрельбы украинских боевиков значительно упала.

Также военнослужащий поделился, что беспилотник Bayraktar являются «полуучебной целью» для российских бойцов, поскольку на полигонах они обстреливают более тяжелые цели.

Накануне российские военные сбили в районе Энергодара американский разведывательный беспилотник Quantix Recon, используемый ВСУ. Как удалось выяснить, он может вести разведку местности без непосредственного участия оператора.

В этот же день глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника.

Тогда же стало известно, что в мае в подразделения Вооруженных сил России для контрольной эксплуатации поступит новый носимый тактический комплекс обнаружения и подавления беспилотников «Синица». Это комплекс для пеших и мобильных групп, в который входит модуль носителя и набор сменных модулей, дающий «широкие возможности по конфигурированию комплекса под конкретную задачу».

Кроме того, 29 апреля российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) во время выполнения разведывательной миссии под Авдеевкой тараном сбил дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) китайского производства модели DJI Mavic 3.

18 апреля стало известно, что два украинских БПЛА, сбитые над Донецком, были начинены 3 кг взрывчатки. Отмечается, что дроны были собраны на Украине из иностранных комплектующих.

13 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов также сообщал, что в Мелитополе прозвучал взрыв. Позже стало известно, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» полковник Александр Гордеев 12 апреля сообщил, что расчет зенитного ракетного комплекса «Тор» сбил украинский беспилотник «Лелека». Огнем из стрелкового оружия сбиты два беспилотника типа «Крыло», добавил начальник пресс-центра.

До этого, 10 апреля, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин рассказал, что системы ПВО РФ с начала спецоперации по защите Донбасса уничтожили более 100 турецких беспилотников Bayraktar.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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