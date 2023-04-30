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«Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» в центральном матче двадцать пятого тура РПЛ

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Встреча футбольных клубов «Спартак» и «Ростов» 29 апреля на «Открытие Банк Арене» в столице завершилась ничьей (1:1).

Полузащитник команды из Ростова-на-Дону Александр Селява — автор первого гола на 80-й минуте, а на четвертой дополнительной минуте нападающий «Спартака» Александр Соболев сравнял результаты.

«Ростов» с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, затем идет «Спартак» с 49 очками.

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После матча главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что остался доволен игрой своих футболистов. К судейству при этом, добавил тренер, остались вопросы. Главный судья встречи Кирилл Левников после окончания матча показал наставнику ростовской команды красную карточку.

Ранее, 23 апреля, спортсмены футбольного клуба «Ростов» в Екатеринбурге выиграли со счетом 3:1 у местного «Урала» в матче 24-го тура РПЛ. Дубль у «Ростова» оформил Николай Комличенко, отличившийся на 19-й и 48-й минутах. Кроме того, он достиг отметки в 10 голов за сезон.

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