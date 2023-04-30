Минобороны: в районе Энергодара сбит разведывательный беспилотник Quantix Recon

Российские военнослужащие в районе Энергодара сбили разведывательный беспилотник Quantix Recon производства американской компании AeroVironment. Об этом 29 апреля сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой источник в силовых структурах.

«В районе Энергодара был сбит американский беспилотник, использующийся ВСУ (Вооруженными силами Украины. — Ред.) для ведения разведки и подготовки к осуществлению диверсионных операций», — сказал он.

По информации источника, в ходе изучения дрона было выявлено, что он проводит автоматизированный сбор данных и способен вести разведку местности без непосредственного вмешательства оператора.

Ранее в этот день глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника.

Тогда же стало известно, что в мае в подразделения Вооруженных сил России для контрольной эксплуатации поступит новый носимый тактический комплекс обнаружения и подавления беспилотников «Синица». Это комплекс для пеших и мобильных групп, в который входит модуль носителя и набор сменных модулей, дающий «широкие возможности по конфигурированию комплекса под конкретную задачу».

Кроме того, 29 апреля, российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) во время выполнения разведывательной миссии под Авдеевкой тараном сбил дрон ВСУ китайского производства модели DJI Mavic 3.

18 апреля сообщалось, что два украинских БПЛА, сбитые над Донецком, были начинены 3 кг взрывчатки. Отмечается, что дроны были собраны на Украине из иностранных комплектующих.

13 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов также сообщал, что в Мелитополе прозвучал взрыв. Позже стало известно, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» полковник Александр Гордеев 12 апреля сообщил, что расчет зенитного ракетного комплекса «Тор» сбил украинский беспилотник «Лелека». Огнем из стрелкового оружия сбиты два беспилотника типа «Крыло», добавил начальник пресс-центра.

До этого, 10 апреля, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин рассказал, что системы ПВО РФ с начала спецоперации по защите Донбасса уничтожили более 100 турецких беспилотников Bayraktar.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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