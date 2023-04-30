МИД РФ: захват школы при посольстве РФ в Варшаве не останется без жёсткой реакции Москвы

Москва не оставит без внимания инцидент с захватом школы при посольстве РФ в Варшаве. Об этом в субботу, 29 апреля, предупредили сотрудники российского Министерства иностранных дел.

«Столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

В МИД отметили, что расценивают случившееся как «посягательство на российскую дипломатическую недвижимость», а следовательно — нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Тогда же глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку всем обстоятельствам захвата школы в Варшаве.

Ранее в субботу представители варшавской мэрии в сопровождении правоохранительных органов прибыли к зданию школы при посольстве РФ и ворвались туда после отказа их впустить. Силовики заблокировали ворота цепью с замком, чтобы не допустить вывоза имущества.

До этого МИД Польши заявил, что образовательное учреждение, а также здание, в котором раньше жили российские дипломаты, находятся в «незаконном владении» Москвы.

Как уточнил советник-посланник посольства РФ в Польше Андрей Ордаш, все сотрудники и учителя покинули здание школы при дипмиссии. Он добавил, что польские власти дали семь дней на вывоз имущества.

Посол РФ в Польше Сергей Андреев назвал произошедшее весенним обострением. Он заверил, что Москва обеспечит завершение учебного года, аттестацию учащихся, выпускные экзамены и переход в следующие классы.

Между тем политолог Андрей Кошкин высказал мнение, что власти Польши могли захватить школу при посольстве РФ в Варшаве, чтобы обратить на себя внимание США. Он предположил, что польская сторона стремится стать центром военно-политического управления Европы.