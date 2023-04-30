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Рейс Париж – Ереван прибыл в столицу Армении

Рейс Париж – Ереван, совершивший вынужденную посадку в Кишиневе, прибыл в Армению
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Рейс авиакомпании FlyOne Armenia Париж – Ереван, внепланово севший в Кишиневе, уже прибыл в столицу Армении. Об этом стало известно 30 апреля.

Борт приземлился в 03:14 по местному времени (2:14 мск).

Близость на расстоянии: как Армения и Турция налаживают отношения
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Накануне вечером сообщалось, что самолет армянской авиакомпании FlyOne Armenia произвел посадку в Кишиневе, после того как Турция закрыла свое воздушное пространство для компании.

Глава совета директоров авиаперевозчика Арам Ананян сообщил, что Турция запретила полеты для самолетов Flyone Armenia в Европу. Он уточнил, что это произошло без предварительного уведомления.

Ранее, 18 апреля, армянский премьер-министр Никол Пашинян выразил надежду на то, что Турция откроет границы для граждан третьих стран и обладателей дипломатических паспортов.

До этого, в октябре, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с Пашиняном отметил, что отношения Турции и Армении со временем нормализуются.

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