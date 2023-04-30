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Bloomberg узнало о застрявших в России $400 млн индийских компаний

Bloomberg: в России застряли дивиденды индийских энергокомпаний на сумму свыше $400 млн
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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Энергокомпании Индии не могут получить дивиденды на сумму $400 млн от своих активов в России. Об этом 29 апреля написало агентство Bloomberg.

Отмечается, что такие государственные компании Индии, как ONGC, имеют доли в нефтяных и газовых месторождениях РФ.

При этом в настоящее время индийские компании не получают свои дивиденды из-за санкций США и Евросоюза (ЕС) в отношении российских банков.

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Ранее, 30 марта, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что индийские компании готовы инвестировать миллиарды в бывшие активы западных фирм, ушедших с российского рынка. По его словам, власти РФ на условиях открытой конкуренции обеспечат Индии доступ к информации и пригласят к участию в конкурентных процессах.

29 марта секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Нью-Дели с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Обсуждались вопросы российско-индийского двустороннего сотрудничества, «представляющие взаимный интерес».

Руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана ИМЭМО РАН Алексей Куприянов 17 марта отметил, что после начала российской спецоперации и ввода Западом санкций против Москвы Индия оказалась «буквально залита российской нефтью, засыпана российскими удобрениями», а спрос на индийскую продукцию «бешено возрос».

11 марта стало известно, что Россия впервые в истории вошла в топ-5 крупнейших торговых партнеров Индии. По данным индийского министерства торговли и промышленности, товарооборот двух стран по итогам 10 месяцев финансового года, который начался в апреле 2022 года и закончится в марте 2023 года, достиг рекордных $39,8 млрд.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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