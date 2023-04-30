CNN назвал затягивающие контрнаступление ВСУ факторы

Киев утверждает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обеспечены всем необходимым для контрнаступления, однако есть ряд сдерживающих факторов. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщил телеканал CNN.

Так, первая трудность, с которой, вероятно, придется столкнуться украинским формированиям — ​сложный комплекс российской линии обороны, прорваться через который будет «огромным испытанием». У ВС РФ было достаточно времени, чтобы подготовиться к наступательной активности противника.

Несмотря на то, что ВСУ не ограничены в выборе направления для атаки, у них фактически нет возможности сделать это неожиданно и застать российских бойцов врасплох. Отсутствие этого важного преимущества уже признали официальные лица Украины.

Наконец, контрнаступление рискует превратиться «бой на уровне дивизии», серию взводных столкновений, в которых ВСУ просто увязнут. Таким образом, украинцам необходимо нанести сконцентрированный и мощный первый удар, чтобы иметь какой-то шанс на успех.

Помимо этого, РФ по-прежнему превосходит Украину во многих отношениях: например, очевидное доминирование российской авиации, может серьезно затруднить попытки продвинуться по земле.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ «в глобальном смысле» готовы к контрнаступлению. В то же время, по словам министра, еще не все курсы обучения украинских военных по управлению западной техникой закончились.

В ответ на это первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что РФ готова отразить любое контрнаступление. Он добавил, что если это «очередная бравада», то это говорит о ничтожности власти, которая разбрасывается такими громкими словами.

До этого, 22 апреля, газета Financial Times сообщила, что украинский лидер Владимир Зеленский опасается провала ВСУ при попытке наступления. По словам высокопоставленных чиновников в Киеве, руководство страны обеспокоено, что такая неудача может побудить западных союзников подтолкнуть страну к началу переговоров с Москвой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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