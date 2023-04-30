ВС РФ сбили используемый ВСУ беспилотник Quantix Recon под Энергодаром
Российские военные сбили на запорожском направлении американский разведывательный беспилотник Quantix Recon, используемый Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает 29 апреля «РИА Новости» со ссылкой источник в силовых структурах.
«В районе Энергодара был сбит американский беспилотник, использующийся ВСУ для ведения разведки и подготовки к осуществлению диверсионных операций», — отметил собеседник агентства.
Уточняется, что сбитый беспилотник оказался производства американской компании AeroVironment. Как удалось выяснить, он может вести разведку местности без непосредственного участия оператора.
Ранее в этот день в оборонно-промышленном комплексе сообщили, что в мае в подразделения Вооруженных сил России для контрольной эксплуатации поступит новый носимый тактический комплекс обнаружения и подавления беспилотников «Синица». Это комплекс для пеших и мобильных групп, в который входит модуль носителя и набор сменных модулей, дающий «широкие возможности по конфигурированию комплекса под конкретную задачу».
10 апреля заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин рассказал, что системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ с начала спецоперации по защите Донбасса уничтожили более 100 турецких беспилотников Bayraktar. Для борьбы с тактическими авиационными дронами, которых называют микро-БПЛА, в объединения ПВО в прошлом году поступили первые комплексы разведки и противодействия тактическим беспилотникам «РЛК-МЦ» отечественного производства, уточнил он.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.
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