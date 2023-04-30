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ВС РФ сбили используемый ВСУ беспилотник Quantix Recon под Энергодаром
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ВС РФ сбили используемый ВСУ беспилотник Quantix Recon под Энергодаром

Минобороны: в районе Энергодара сбит разведывательный беспилотник Quantix Recon
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Фото: t.me/vrogov
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Российские военные сбили на запорожском направлении американский разведывательный беспилотник Quantix Recon, используемый Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает 29 апреля «РИА Новости» со ссылкой источник в силовых структурах.

«В районе Энергодара был сбит американский беспилотник, использующийся ВСУ для ведения разведки и подготовки к осуществлению диверсионных операций», — отметил собеседник агентства.

Уточняется, что сбитый беспилотник оказался производства американской компании AeroVironment. Как удалось выяснить, он может вести разведку местности без непосредственного участия оператора.

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Ранее в этот день в оборонно-промышленном комплексе сообщили, что в мае в подразделения Вооруженных сил России для контрольной эксплуатации поступит новый носимый тактический комплекс обнаружения и подавления беспилотников «Синица». Это комплекс для пеших и мобильных групп, в который входит модуль носителя и набор сменных модулей, дающий «широкие возможности по конфигурированию комплекса под конкретную задачу».

10 апреля заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин рассказал, что системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ с начала спецоперации по защите Донбасса уничтожили более 100 турецких беспилотников Bayraktar. Для борьбы с тактическими авиационными дронами, которых называют микро-БПЛА, в объединения ПВО в прошлом году поступили первые комплексы разведки и противодействия тактическим беспилотникам «РЛК-МЦ» отечественного производства, уточнил он.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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