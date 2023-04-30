Британки пожаловались на принуждение к интиму в качестве арендной платы

В Великобритании участились случаи сексуального насилия над женщинами в качестве «оплаты» за проживание. Об этом 29 апреля сообщила газета The Guardian.

Отмечается, что женщин привлекают к «сексу ради выживания». По данным издания, это связано с резким увеличением стоимости жизни.

В связи с этим женщинам приходится вступать в интимную связь в обмен на жилье. The Guardian сообщает, что, как правило, с этим сталкиваются мигранты и беженцы. В Великобритании уже задумались о специальном законе против таких арендодателей.

Ранее, 23 марта, стало известно, что стоимость традиционного английского завтрака увеличилась на 22% по сравнению с прошлым годом. Все компоненты подорожали в годовом сопоставлении: молоко — на 43%, хлеб и яйца — на 33%. Темпы повышения цен на продукты превышают 20% уже второй месяц подряд.

28 февраля сообщалось, что годовой показатель продовольственной инфляции в Великобритании в феврале вырос до рекордных 17,1%. Такого высокого уровня не было в течение последних 45 лет.

INews 24 февраля сообщило, что украинских беженцев эксплуатируют в Великобритании, заставляя бесплатно работать в обмен на жилье. Британцы-арендодатели, предложив украинцам жилье по программе «Дома для Украины», загоняют их в кредитную кабалу.

31 января стало известно, что жители Великобритании столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ, электричество и еду. Например, местный пивовар пожаловался, что цены на солод и электроэнергию повысились в два раза.

Газета Financial Times 2 января спрогнозировала Великобритании сильнейшую рецессию в 2023 году среди стран G7. По мнению аналитиков издания, Банк Англии из-за инфляционного шока на фоне конфликта на Украине будет удерживать высокие процентные ставки. А правительство страны, в свою очередь, будет придерживаться достаточно жесткой политики в отношении налогов.

До этого, 12 декабря, аналитики сообщили, что реальная заработная плата жителей Великобритании в 2022 году упала на максимальные 3%. Это самое резкое падение реальной зарплаты с 1977 года и второй результат из худших после 1945 года.