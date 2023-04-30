Командир разведки ЗВО рассказал о специальной тактике операторов БПЛА

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛПА) ВС РФ в ходе спецоперации применяют особую тактику под названием «Карусель». Об этом в субботу, 29 апреля, сообщил «РИА Новости» командир взвода Западного военного округа (ЗВО) с позывным «Дукат».

Данный прием используют, в частности, на краснолиманском направлении для беспрерывного ведения разведки и арткорректировки. Для этого бойцы запускают дроны поочередно: когда у одного садится заряд, его возвращают на землю и меняют аккумулятор, в это время используется второй аппарат.

Собеседник агентства уточнил, что основная задача разведчиков состоит в сборе информации о местоположении и перемещениях противника. Так, было установлено, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сконцентрировали бойцов и ресурсы для проведения контрнаступления на отдельных участках краснолиманского направления в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Накануне стало известно, что разведчики ЗВО ликвидировали опорный пункт националистов возле поселка Макеевка. Отмечается, что цель была уничтожена с помощью дрона, который осуществил сброс трех ручных противопехотных гранат. При этом личный состав противника понес потери.

Ранее, 27 апреля, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ активизировались на краснолиманском направлении и безуспешно пытаются проводить атаки. По его словам, боевые действия идут в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Терны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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