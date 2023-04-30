Слуцкий заявил о готовности РФ поставлять Кубе топливо и зерно

Россия намерена поддержать Кубу в кризисной ситуации и организовать поставку наиболее важных ресурсов — топлива и зерна. Об этом в воскресенье, 30 апреля, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Мы готовы предложить Кубе очень много. И, конечно, что касается топлива, зерна, что касается того, в чем сегодня республика особо нуждается, мы не бросим ее», — отметил он в беседе с прессой.

Слуцкий добавил, что Гавана является одним из основных партнеров Москвы в Латинской Америке. В связи с этим российская сторона рассчитывает на ответные шаги и имеет ряд предложений по данной теме.

Кроме того, по словам Слуцкого, РФ приветствует укрепление гуманитарного сотрудничества с дружественным государствам — например, предлагает образовательные услуги для обучения кадров, которые впоследствии могут составить политическую и бизнес-элиту своих стран.

Ранее, 20 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что в июне премьер-министр Кубы посетит Россию для выполнения широкой программы в двустороннем плане, а также в рамках Евразийского экономического совета (ЕАЭС). Кроме того, ожидается, что глава кубинского правительства примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

23 декабря стало известно, что правительство России распорядилось выделить МЧС более 800 млн рублей для закупки и доставки 25 тыс. т пшеницы Кубе в рамках гуманитарной помощи стране в 2022 и 2023 годах.

В конце ноября президент РФ Владимир Путин и лидер Кубы Мигель Диас-Канель встречались в Москве. В ходе переговоров обсуждалось текущее состояние и перспективы развития российско-кубинского стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.